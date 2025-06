Lui ha quasi 100 anni lei 95 | insieme dal 1950 Il matrimonio da record di Bruno e Bruna

Bruno e Bruna, una coppia che incarna il potere dell’amore eterno! Con i loro 75 anni di matrimonio, si preparano a festeggiare un traguardo straordinario: il centenario di Bruno. In un’epoca in cui le relazioni sembrano sfuggire, la loro storia è un faro di stabilità e affetto. La vita insieme, iniziata nell’azienda agricola di Taneto, dimostra che l’amore può resistere a tutte le tempeste. Scoprite come la loro passione ha

Bruno e Bruna, 75 anni insieme. Praticello si prepara a festeggiare doppiamente questo matrimonio da record: il 6 giugno Bruno Marani di anni ne compirà 100. È stato nel 1950 che convolò a nozze con Bruna Zinelli, di 5 anni più giovane. Ambedue lavoravano nella stessa azienda agricola a Taneto: lei proveniente da una famiglia di mezzadri di Langhirano, lui orfano di padre e con la madre costretta a duri lavori nelle stalle e in fornace per riuscire a sfamare i figli, fino a quando ragazzini trovarono lavoro nella stalla di Taneto. Un secolo di vita che abbraccia tutto il Novecento. La Guerra innanzitutto, con Bruno che fu coscritto a forza nell’Organizzazione Todt, da cui disertò: "Mi cercarono i fascisti a casa, ma riuscii a nascondermi nel solaio e il signor Bonazzi, il proprietario, riuscì a mandarli via, senza far perquisire i locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lui ha quasi 100 anni, lei 95: insieme dal 1950. Il matrimonio da record di Bruno e Bruna

