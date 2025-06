L' Ucraina lancia l' Operazione ragnatela | i droni lanciati dai camion le basi intoccabili a 6mila km da Kiev e l' ombra della risposta nucleare russa

L'“Operazione ragnatela” segna un cambio di passo strategico per l'Ucraina, dimostrando il potere dei droni nella moderna guerra. Con attacchi che raggiungono la Siberia, la linea tra conflitto convenzionale e nucleare si fa sempre più sottile. Questo evento non solo riaccende le tensioni geopolitiche, ma mette in luce come la tecnologia stia rivoluzionando i campi di battaglia. Preparati a un nuovo capitolo della guerra moderna!

La hanno chiamata "Operazione ragnatela". L'attacco ucraino che è arrivato fino in Siberia distruggendo 40 bombardieri russi è uno dei più audaci che Kiev.

