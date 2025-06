L’Ucraina distrugge i bombardieri di Putin Droni low-cost nascosti nei camion fino in Siberia | così i servizi di Kiev hanno beffato la Russia – Il video

In un'operazione audace e strategica, l'Ucraina ha colpito al cuore della potenza russa, distruggendo 41 bombardieri grazie a droni low cost. Questa mossa non solo dimostra l’ingegnosità militare di Kiev, ma segna un cambio di passo nel conflitto, dove la tecnologia e la sorpresa giocano un ruolo cruciale. Un video che mostra l’azione sta già facendo il giro del web, catturando l’attenzione globale su una guerra che continua a riscrivere le regole.

I servizi segreti ucraini hanno condotto nella giornata di oggi, domenica 1° giugno, un’operazione senza precedenti contro diverse basi militari russe, distruggendo decine di bombardieri strategici. Sarebbero 41 quelli già fatti a pezzi dai colpi sparati da droni ucraini introdotti surrettiziamente in territorio nemico, sino alla lontanissima Siberia. Stando a quanto lasciano filtrare fonti dell’intelligence ucraina, gli uomini dell’Sbu avrebbe caricato piccoli droni modello FPV – a basso costo e fabbricabili anche con stampanti 3D – su dei camion che sono poi stati fatti entrare in Russia, quindi messi in marcia sin nei pressi delle basi aeree nemiche, anche a migliaia di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Open.online

