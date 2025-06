Lucia Guglielmi vince 1 Romanzo x 1000 con Senza Cornice e la ricerca di sé di Irene

Lucia Guglielmi trionfa al Concorso 1 Romanzo x 1000 con "Senza Cornice", un'opera che esplora la ricerca di sé attraverso gli occhi di Irene. In un'epoca in cui il dinamismo è celebrato, la protagonista sfida le convenzioni desiderando una vita "immortale" come un'opera d'arte. Un tema affascinante che invita alla riflessione: siamo davvero pronti a vivere ogni momento o preferiamo restare fermi, per paura di perderci? Scoprit

Lucia Guglielmi, autrice del romanzo Senza Cornice, si è aggiudicata il primo posto al Concorso letterario 1 Romanzo x 1000. Il racconto si articola attorno alla figura di Irene, una protagonista che, al contrario dell’essere animata dalla vitalità del movimento, desidera rimanere come se fosse un’opera d’arte, immortale su una tela, incapace di muoversi o . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lucia Guglielmi vince 1 Romanzo x 1000 con Senza Cornice e la ricerca di sé di Irene

Cerca Video su questo argomento: Lucia Guglielmi Vince 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lucia Guglielmi con 'Senza cornice' vince il concorso '1 Romanzo x 1000'; Lucia Guglielmi vince 1 Romanzo x 1000 con Senza Cornice e la ricerca di sé di Irene. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia