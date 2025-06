Luce e controlli Ecco la soluzione

L'illuminazione nei parchi è un tema sempre più attuale, specialmente in un’epoca in cui la sicurezza e il benessere dei cittadini sono al centro del dibattito pubblico. Giuseppe Bertozzi mette in luce una questione fondamentale: rendere il Parco delle Acque Minerali un luogo accogliente anche di notte. Un'illuminazione adeguata non solo rassicura, ma trasforma gli spazi urbani in oasi di convivialità. È tempo di riportare la tranquillità nei nostri parchi!

"Io il Parco delle Acque Minerali me lo ricordavo diverso – riflette Giuseppe Bertozzi alla luce delle ultime spiacevoli notizie sulla zona verde –, frequentavo Bambinopoli, ero tranquillo in gioventù". Per aiutare i visitatori notturni del parco, potrebbe essere utile aumentare l’ illuminazione nelle aree più buie e nascoste secondo Bertozzi. In alternativa, anche l’idea di un gruppo di volontari per pattugliare queste vie quando ci sono eventi in prossimità sembrerebbe di conforto. Per prevenire poi eventuali episodi spiacevoli, "bisognerebbe porre freno a livello nazionale – sostiene Bertozzi –, bisogna iniziare con l’ educazione fin da molto piccoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Luce e controlli. Ecco la soluzione"

