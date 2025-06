Lucca Juve | c’è un nuovo grande pericolo nella corsa all’attaccante Servono almeno 30 milioni ma occhio a quel possibile scenario… Novità

Il calciomercato è in fermento e Lorenzo Lucca sta diventando il nome caldo dell'estate! Con una valutazione che sfiora i 30 milioni, l'attaccante dell'Udinese attira attenzioni da grandi club, tra cui il Milan. Ma attenzione: l’interesse crescente potrebbe trasformarsi in un’asta accesa. Chi si aggiudicherà il giovane talento? Siamo solo all'inizio e le sorprese sono dietro l’angolo! Resta aggiornato su questa intrigante competizione!

Come riferito da Alfredo Pedullà, Lorenzo Lucca si prepara a essere uno dei protagonisti del calciomercato estivo. L'interesse attorno a lui è ampio e diffuso: il Milan aveva già fatto un tentativo a gennaio, salvo poi concentrarsi su Gimenez, la sua prima scelta. Juve e Napoli lo tengono d'occhio da tempo e potrebbero tornare alla carica, mentre l'Udinese ha sempre fissato una valutazione iniziale di almeno 30 milioni di euro. Da non sottovalutare la pista che porta a Gian Piero Gasperini, grande estimatore del centravanti: l'allenatore lo aveva espressamente richiesto all'Atalanta negli ultimi giorni della finestra invernale, ma l'assalto era arrivato troppo tardi per far vacillare il club friulano.

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, si esprime sul suo futuro calcistico, chiarendo di non avere attualmente contatti con la Juventus.

