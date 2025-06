Luca Argentero risponde alle parole di Michele Morrone a Belve | Una sboronata

Luca Argentero non ci sta e risponde a Michele Morrone, che ha scosso le acque del cinema italiano con le sue dichiarazioni provocatorie. In un momento in cui il settore sta cercando di riprendersi dopo la pandemia, le parole di Morrone rischiano di dividere ulteriormente il panorama cinematografico. Argentero sottolinea l'importanza del rispetto tra colleghi. Un confronto che mette in luce le sfide e le opportunità dell'industria creativa italiana. Chi ha ragione?

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Michele Morrone a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il protagonista di 365 giorni si è scagliato contro il sistema del cinema italiano, tacciando i propri colleghi connazionali di mancanza di talento. A r ispondere a tono alle parole dell'expat a Hollywood è Luca Argentero. Ecco cosa ha detto, senza peli sulla lingua, ma con il garbo che da sempre lo contraddistingue. Luca Argentero risponde a Morrone: "Sborone". Luca Argentero era tra gli ospiti di On Air, il festival di Palermo dedicato al cinema e alle serie tv. Intervistato da Superguida Tv per l'occasione, l'attore ha commentato in modo schietto e sincero le recenti dichiarazioni di Michele Morrone a Belve.

