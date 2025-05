Louise Erdrich appunti sul ciglio delle grandi praterie

Louise Erdrich, con il suo "Appunti sul ciglio delle grandi praterie", offre una riflessione potentemente attuale sulla crisi del romanzo americano, che fatica a reinventarsi come faro di innovazione nella narrativa globale. In un'epoca in cui la letteratura deve confrontarsi con nuove voci e forme espressive, il suo lavoro invita a riscoprire l'importanza delle storie radicate nella cultura e nelle esperienze collettive. Scopri cosa rende la sua penna così unica!

Sono ormai diversi anni che il romanzo americano sembra aver perso la capacità di funzionare da laboratorio di nuovi modelli e da punto di riferimento globale per la narrativa contemporanea.

