Lotta all’evasione fiscale i Comuni latitano e Terni resta ferma | nessuna segnalazione qualificata

La lotta all'evasione fiscale in Italia si fa sempre più cruciale, con oltre 92 miliardi di euro che sfuggono ogni anno alle casse dello Stato. Terni, come molti altri comuni, resta ferma, senza segnalazioni qualificate. Questo è un vero e proprio "tesoro" sottratto ai servizi essenziali. È tempo di chiedere ai nostri amministratori maggior impegno: i cittadini meritano di sapere dove vanno a finire i loro soldi!

Le stime dicono che l’evasione fiscale in Italia supera ogni anno i 92 miliardi di euro. Un “tesoro” sottratto a servizi essenziali come la sanità, la scuola e i trasporti, a cui dare la caccia. Eppure, i Comuni italiani sembrano fare ben poco per contrastarla. Secondo l’ultimo report. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Lotta all’evasione fiscale, i Comuni latitano e Terni resta ferma: nessuna “segnalazione qualificata”

