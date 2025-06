Lotito rifiuta la chiamata di Marotta | scoppia la guerra tra Inter e Lazio

La tensione tra Inter e Lazio è alle stelle! Lotito ha rifiutato la chiamata di Marotta, scatenando una vera e propria guerra tra i club. Questo scontro non solo riguarda il presente, ma si inserisce in un trend più ampio: la lotta per l’egemonia nel calcio italiano. In un momento in cui le squadre puntano a rinforzarsi, ogni decisione può avere ripercussioni enormi. Chi avrà la meglio in questa battaglia? Rimanete sintonizzati!

Inter e Lazio allo scontro, il presidente nerazzurro non ci sta: ecco cosa sta succedendo La stagione calcistica si è conclusa, anche se con una importante appendice che vede ancora in campo squadre nostrane. L’Inter sarà ancora impegnata nel Mondiale per Club, ma nel frattempo deve naturalmente iniziare a pensare al futuro e all’annata che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Lotito rifiuta la chiamata di Marotta: scoppia la guerra tra Inter e Lazio

Scopri altri approfondimenti

Inter, si torna a correre! Direzione Lazio

L'Inter si prepara a tornare in campo, con lo sguardo rivolto alla sfida contro la Lazio. Dopo la vittoria contro il Torino, che ha riportato i nerazzurri a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi radunerà i suoi uomini ad Appiano Gentile per prepararsi alla prossima importante partita di domenica sera.

Cerca Video su questo argomento: Lotito Rifiuta Chiamata Marotta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Lotito rifiuta la chiamata di Marotta: scoppia la guerra tra Inter e Lazio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito e Marotta: lite e insulti in Lega

panorama.it scrive: Marotta ha attaccato frontalmente Lotito, ricordandogli cosa era statao deciso dai venti club della massima divisione e rinfacciandogli di non aver rispettato l’indicazione di far approvare sia ...

Marotta duro su Lotito: « Siamo tornati al medioevo. Intervenga il governo»

Segnala ilmessaggero.it: L'ad della Juve Beppe Marotta interviene sul caso Lotito chiedendo «l 'intervento del governo. Mi sembra di essere tornato indietro ai tempi del medioevo - aggiunge a Sky - con il feudalesimo».

Battuta di Lotito contro Marotta: procura Figc apre un fascicolo

Come scrive romatoday.it: Un fascicolo è stato aperto dalla procura della Federcalcio, dopo la lite in Lega di serie A tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'ad della Juventus Beppe Marotta. Lo scorso 26 ...