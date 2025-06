L’ospite di successo Fedez non è più nemico

Fedez sorprende tutti al congresso giovanile di Forza Italia: da nemico a ospite d'eccezione, la sua presenza segna un cambio di rotta nel dialogo tra politica e cultura pop. Tajani chiarisce il suo ruolo, sottolineando l’importanza di ascoltare diverse voci. In un’epoca in cui il confronto è fondamentale, questo incontro potrebbe rappresentare un nuovo trend nella comunicazione politica, dove l'apertura e il dialogo sono la chiave per il futuro.

Al congresso giovanile di Forza Italia arriva un ospite d’eccezione: il rapper Fedez. La sua presenza, che aveva creato timori è andata comunque via liscia. A sgombrare il campo era stato da subito Tajani: "Fedez non è il relatore politico, ma è un ospite venuto a portare la sua testimonianza". Uno dei più critici in passato era stato Maurizio Gasparri che ieri ha apprezzato il rapper, mentre prima era finita a carte bollate. Gasparri ha detto: "Devo dare atto di alcune affermazioni di grande rilievo". Non era mancato chi ricordava le espressioni critiche (eufemismo) verso Berlusconi (poi in parte ritrattate). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ospite di successo Fedez non è più nemico

