Lorenzo Ceccotti, alias LRNZ, fa il punto su un tema cruciale: la difesa del copyright nell’era dell'IA. Durante il suo intervento a Pescara, ha ribadito l'importanza di tutelare le opere originali da modelli di business che le sfruttano senza scrupoli. In un contesto globale in cui la creatività è sempre più a rischio, la sua voce diventa un faro per artisti e professionisti. Come possiamo proteggere l'arte in un mondo dominato dalla tecnologia?

Lorenzo Ceccotti, meglio noto come LRNZ, esprime un profondo dissenso nei confronti di alcuni modelli di business che sfruttano dati protetti da copyright. Secondo l'artista, sebbene la tecnologia non sia di per sé un nemico, il rischio sorge quando le aziende utilizzano opere originali per competere con gli stessi creatori.

