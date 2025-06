Lords of Harlech al Pitti Uomo 108 | l’America dal Colore Britannico Alla Conquista di Firenze

La presenza di Lords of Harlech al Pitti Uomo 108 segna un momento significativo per il brand britannico che da nove anni sfida le convenzioni del menswear contemporaneo. Fondato nel 2016 dal designer Paul Mainwaring, il marchio porta a Firenze una filosofia che celebra audacia cromatica e innovazione tessile in un settore spesso dominato da . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lords of Harlech al Pitti Uomo 108: l’America dal Colore Britannico Alla Conquista di Firenze