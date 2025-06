L’oratorio sarà salvato Riparte l’opera di restauro

È una notizia che riempie di gioia il cuore degli scarperiesi: i lavori di restauro all'oratorio della Madonna del Vivaio stanno per riprendere! Questo tesoro architettonico, simbolo di comunità e tradizione, avrà finalmente nuova vita grazie all'impegno instancabile del comitato guidato da Grazia Frascati. In un'epoca in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è più che mai necessaria, questo restauro rappresenta un passo fondamentale per preservare la nostra identità. Non perdere

Stanno per riprendere i lavori di restauro all’oratorio della Madonna del Vivaio di Scarperia. Un luogo di particolare valore architettonico, e molto caro agli scarperiesi. Tanto che ormai da anni, è molto attivo un comitato, presieduto da Grazia Frascati, che con numerose iniziative si è fatto carico di reperire una parte dei finanziamenti necessari. Ma nonostante questo, tutto si era fermato. Ora però, finalmente, il cantiere sta per riaprire, lo ha comunicato ai rappresentanti della parrocchia, proprietaria dell’oratorio, del Comune di Scarperia e San Piero e dello stesso comitato l’ architetto Gabriele Nannetti, responsabile del progetto di restauro dell’oratorio e attuale sovrintendente di Siena, Grosseto e Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’oratorio sarà salvato. Riparte l’opera di restauro

