Lopez Juve Tuttosport è lui l’uomo giusto per lavorare con Comolli! Il dirigente spagnolo ha già fatto questo | il segnale lo avvicina ai bianconeri

Diego Lopez potrebbe essere il colpo a sorpresa della Juventus! Con un passato di successi e una visione moderna, il dirigente spagnolo si propone come il partner ideale per Damiano Comolli. In un'epoca in cui le scelte strategiche possono rivoluzionare le sorti di un club, Lopez rappresenta una ventata di freschezza. Sarà lui a guidare i bianconeri verso una nuova era di successi? Restate sintonizzati!

Lopez Juve, il dirigente spagnolo potrebbe essere il prossimo “acquisto” societario dei bianconeri: emerge un piccolo retroscena!. La corsa verso la poltrona di nuovo DS della Juve potrebbe vedere un vincitore a sorpresa: trattasi di Diego Lopez. Il dirigente spagnolo sarebbe l’uomo giusto per lavorare al fianco di Damien Comolli, in quanto perfettamente compatibile con la figura del direttore francese e in possesso di qualità calcistiche e manageriali rilevanti. Queste sue propensioni fanno il paio con un retroscena. Secondo quanto asserisce Tuttosport, il dirigente spagnolo ha già salutato ufficialmente il Rennes e sarebbe pronto per tuffarsi in una nuova avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lopez Juve (Tuttosport), è lui l’uomo giusto per lavorare con Comolli! Il dirigente spagnolo ha già fatto questo: il segnale lo avvicina ai bianconeri

Altri articoli sullo stesso argomento

Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Cerca Video su questo argomento: Lopez Juve Tuttosport Uomo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao; Juventus: chi è Diego Lopez, il dirigente in pole per diventare nuovo Ds; Primavera Juve, Biliboc alla Pogba non basta: Fiorentina in semifinale playoff; Chi affiancherà Comolli? Diego Lopez e Massara come possibili DS della Juve. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pagina 2 | Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Si legge su tuttosport.com: Voci sul giovane dirigente dalla Ligue 1: l’eventuale arrivo non escluderebbe Tognozzi. Più defilato il profilo di Massara ...

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Secondo msn.com: Voci sul giovane dirigente dalla Ligue 1: l’eventuale arrivo non escluderebbe Tognozzi. Più defilato il profilo di Massara ...

Diego Lopez Juve, è lui il nome forte di Comolli per completare la dirigenza bianconera. Le novità

Scrive juventusnews24.com: Diego Lopez Juve, è lui il nome forte di Comolli per completare la dirigenza bianconera. Le novità e cosa può succedere nei prossimi giorni La Juve va a caccia in questa fase di figure che possano com ...