L' Operazione ragnatela di Kiev contro la Russia | i droni lanciati dai camion colpiscono le basi intoccabili a 6mila km da Kiev Cosa sappiamo

L'“Operazione ragnatela” di Kiev segna un nuovo capitolo nella guerra moderna, dove i droni diventano protagonisti. L’attacco, audace e mirato, ha colpito basi russe a 6.000 km da casa, dimostrando come la tecnologia stia cambiando le regole del conflitto. Con 40 bombardieri distrutti, Kiev non solo sfida Mosca, ma lancia un messaggio forte: l'innovazione è la chiave per ribaltare le sorti di una guerra. Cosa ci riserver

La hanno chiamata "Operazione ragnatela". L'attacco ucraino che è arrivato fino in Siberia distruggendo 40 bombardieri russi è uno dei più audaci che Kiev.

Leggi anche Maxi operazione ucraina contro l’aviazione di Mosca: “Droni di Kiev hanno distrutto almeno 40 bombardieri russi” - Un colpo di scena nel conflitto ucraino: l'operazione di Kiev ha messo nel mirino almeno 40 bombardieri russi, sottolineando un'intensificazione della guerra tecnologica.

