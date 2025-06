L’operazione Easy e i baby spacciatori

L’operazione Easy svela un preoccupante fenomeno: i baby spacciatori, una generazione di giovani che sfrutta i social per vendere droga. L’indagine della polizia di Monza e Brianza ha messo in luce come la tecnologia possa diventare un'arma a doppio taglio. Mentre il mondo si interroga sulla sicurezza online, la realtà è che dietro uno schermo si nascondono rischi tangibili. È ora di riflettere su cosa significhi davvero crescere nella “era digitale”.

L' operazione Easy è l'ultima con la quale la Squadra mobile della Questura di polizia di Monza e Brianza ha individuato una rete di spacciatori insospettabili e giovanissimi composta da 17 italiani, 9 maggiorenni tra i 18 e i 37 anni e 8 minori, di 16 e 17 anni. I contatti con i clienti sarebbero avvenuti con i telefonini, attraverso social network e chat per smerciare cocaina, hashish e droghe sintetiche: anfetamine, ecstasy e ketamina. Quest'ultima sostanza era venduta in particolare da due minorenni che la portavano ai rave party organizzati nel nord Italia e in Svizzera. Le indagini erano partite dal ricovero di una 17enne all'ospedale San Gerardo sotto l'effetto di stupefacenti.

