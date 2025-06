L’offensiva di pace di Leone XIV su Israele e Palestina in nome del dialogo

Papa Leone XIV lancia un'illuminante offensiva di pace in Medio Oriente, richiamando l'importanza del dialogo tra Israele e Palestina. Sull’onda dei suoi predecessori, il Pontefice propone un approccio che va oltre la diplomazia tradizionale, invitando a "guardarsi negli occhi" per costruire relazioni autentiche. Questo gesto si colloca in un contesto globale sempre più polarizzato, dove la ricerca di pace diventa un imperativo. Un invito a riflettere sul potere della comunicazione umana.

Un' offensiva di pace sul solco di quanto tracciato dal suo predecessore e in nome del dialogo religioso oltre che politico: su Gaza come sull'Ucraina Papa Leone XIV ha messo in campo una precisa strategia diplomatica e pastorale che mira a far realizzare il proposito di "far guardare i nemici negli occhi" e assecondare ogni possibilità di edificazione di ponti diplomatici. Ponti da gettare anche sopra l'abisso, anche nel pieno di fasi violente e complesse, perché questo è il compito che si è prefissata la Chiesa Cattolica e che anima la diplomazia dello Stato della Città del Vaticano. L'abbraccio tra l'attivista israeliano e quello palestinese in nome del dialogo.

"Una pace giusta per l'Ucraina". L'offensiva diplomatica del Papa

Un'opportunità di pace per l’Ucraina nasce dall’offensiva diplomatica del Papa, che riceve Zelensky e invita a negoziati a Kiev, proponendo il Vaticano come mediatrice.

