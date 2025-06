L’Ocra e la narrazione popolare Favole della Liguria all’ex mercato

Oggi alle 18, la sala Ocra di Sarzana ospita "Favole della Liguria – Senza paura Giovannino", un evento che trasforma l’ex mercato in un palcoscenico di emozioni. Teatro, cultura e inclusione sociale si intrecciano in una narrazione che celebra le tradizioni locali. In un momento storico in cui la comunità cerca connessione, queste favole offrono un'opportunità unica di riscoprire le nostre radici e unirci. Non perdere questa esperienza coinvolgente!

Teatro, cultura e inclusione sociale andranno in scena oggi, alle 18, alla sala Ocra di Sarzana. Questa sera infatti, nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Terzi, l’associazione di promozione sociale Teatro Ocra presenterà al pubblico ‘Favole della Liguria – Senza paura Giovannino’, un evento teatrale che unisce la forza della narrazione popolare alla sensibilità del lavoro sociale e comunitario. L’azione performativa che oggi verrà restituita alla cittadinanza è nata nell’ambito del progetto maschera 25, ed è stata realizzata grazie al contributo del Comune di Sarzana. Il progetto – diretto da Toni Garbini e con musica dal vivo di Mauro Manicardi – ha l’obiettivo di portare in scena un’esperienza unica ispirata alle Fiabe italiane’ di Italo Calvino, con riferimento a una fiaba ligure intitolata Giovannino senza paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Ocra e la narrazione popolare. Favole della Liguria all’ex mercato

