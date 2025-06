Lo Zibaldino di Bàino e il docufilm ' Il Laboratorio' protagonisti al Capua il Luogo della Lingua

Al festival "Capua il Luogo della Lingua", lo zibaldino di Mariano Bàino e il docufilm "Il Laboratorio" hanno fatto vibrare i cuori e le menti dei partecipanti. In un'epoca in cui l'arte e la cultura sembrano sempre più a rischio, queste opere riscoprono la bellezza della tradizione e l’importanza della creatività. Un invito a riflettere su come la lingua e l'arte possano unire e ispirare, anche oggi. Non perderti questa magia!

Lo "zibaldino" del poeta Mariano Bàino e il film documentario "Il Laboratorio" di Pasquale Napolitano sull'ultima stamperia d'arte della Campania di Vittorio Avella e Antonio Sgambati, hanno regalato momenti di poesia e suggestioni alla ventesima edizione del Capua il Luogo della Lingua festival.

