Cervia celebra il suo legame con il mare: l’581^ edizione dello Sposalizio del Mare ha visto Luca Marcatelli trionfare per la terza volta, ripescando l'anello tra le onde. Un evento che unisce tradizione e comunità, attirando pubblico e turisti desiderosi di vivere questa storica battaglia di pesca. In un’epoca in cui riscoprire le radici è fondamentale, Cervia dimostra come il mare possa essere un simbolo di fratellanza e gioia. Non perderti i dettagli

Cervia, 1 giugno 2025 – Cervia ha sposato il suo mare, l’anello è stato ripescato e il folto pubblico ha fatto il resto. Giornata di festa per la 581^ edizione dello Sposalizio del Mare con l’anello ripescato per la terza volta dal 46enne bagnino cervese Luca Marcatelli dopo la battaglia in acqua dei 45 pescatori. Una rievocazione storica, tra le più longeve d’Italia. Sole, caldo e una folla di persone sono state la cornice perfetta per la celebrazione che continua a ripetersi ogni anno senza perdere il suo fascino - arricchito dalle migliaia di spettatori intenti a guardare la battaglia in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo Sposalizio del Mare: Luca Marcatelli fa tripletta

Leggi anche Festa della Sensa, Venezia rinnova lo sposalizio col mare - La Festa della Sensa è un affascinante rito che celebra il legame tra Venezia e il mare, rinnovando simbolicamente lo sposalizio tra la città e le sue acque.

