Lo sport invade Sarzana finali di calcio e hockey fanno il pieno di turisti

Sarzana si tinge di sport e allegria! Le finali nazionali di hockey Under 13 e calcio stanno attirando un'ondata di turisti entusiasti. Un evento che non solo celebra il talento giovanile, ma sottolinea anche quanto lo sport possa unire comunitĂ e territori. In un periodo in cui il turismo sportivo cresce, Sarzana si conferma una meta da non perdere. Non lasciarti sfuggire l'occasione di vivere questa festa!

Sarzana (La Spezia), 1 giugno 2025 – Un fiume di bandiere e sorrisi ha attraversato la cittĂ . Una cerimonia “olimpica“ ha aperto il lungo fine settimana decisamente votato allo sport in cittĂ che porterĂ migliaia di visitatori arrivati per assistere alle finali nazionali di hockey della categoria Under 13 organizzate dalla societĂ Hockey Sarzana e il torneo di calcio “Tatain“ ideato dal club Tarros Sarzanese. Saranno giornate lunghissime per una importante vetrina sportiva ma non solo. La cittĂ improvvisamente si è vista invadere di famiglie in cerca di camere di albergo e bed and breakfast per trascorrere a Sarzana il ponte fino al 2 giugno giornata conclusiva delle iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sport invade Sarzana, finali di calcio e hockey fanno il pieno di turisti

