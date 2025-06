Lo sport abbraccia la solidarietà Tutti invitati a Baseball al buio

Lo sport si trasforma in un potente strumento di solidarietà con "Baseball al buio", l'evento che accende l'entusiasmo di Bernate Ticino. Domani, tutti sono invitati a vivere un'esperienza unica, dove il baseball incontra l'inclusività. Sotto il cielo stellato, una squadra speciale metterà alla prova le proprie abilità e il coraggio, dimostrando che il vero gioco è quello che unisce. Non perdere l'occasione di fare parte di questa avventura!

L’iniziativa è lodevole e molto intrigante. Parliamo dell’evento “Baseball al buio”, in programma domani a Bernate Ticino. Di fatto, si tratta di un’esperienza, aperta a tutti, che ha come punto di contatto il baseball, ovvero il popolare sport americano. In questo caso, tuttavia, sul diamante ci sarà una squadra piuttosto particolare, ovvero l’ Asd Lampi Milano, squadra di baseball per ciechi e non vedenti. "L’idea è venuta al nostro presidente Luigi Uslenghi. Come Lions, il nostro obiettivo è realizzare degli eventi che possano essere il più coinvolgenti e inclusivi possibili. Ci piace l’idea di andare oltre alle classiche cene e offrire qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sport abbraccia la solidarietà. Tutti invitati a “Baseball al buio”

