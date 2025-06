Lo sfogo di una mamma | Asilo estivo comunale negato Il motivo? Gli insegnanti a luglio non lavorano

In un'estate in cui il dibattito sull'equità dei diritti lavorativi si fa più acceso, la denuncia di una mamma cesenate diventa emblematico. Negare l'asilo estivo ai figli degli insegnanti, perché “a luglio non lavorano”, solleva interrogativi su come trattiamo le diverse categorie professionali. È tempo di riflettere: le ferie devono essere uguali per tutti? Scopriamo insieme come un tema locale si inserisce in un contesto nazionale di giustizia sociale!

"A quanto pare esistono ferie di serie A (dipendenti pubblici e privati) e ferie di serie B (insegnanti)", si registra lo sfogo di una mamma cesenate che protesta perché i figli degli insegnanti vengono esclusi dall’asilo estivo comunale a Cesena. "Il motivo? A luglio i genitori non lavorano”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lo sfogo di una mamma: "Asilo estivo comunale negato. Il motivo? Gli insegnanti a luglio non lavorano"

"Smettetela di portare i vostri figli maschi nello spogliatoio delle donne. Una mamma diceva al figlio, imbarazzato, di non guardarci": lo sfogo dell'atleta Sara

Safa, un'atleta, si è espressa su TikTok riguardo a una questione delicata: i bambini maschi che entrano negli spogliatoi femminili dopo le nuotate.

