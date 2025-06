Lo sfogo di una ex allieva di Amici | “Dopo anni di sacrifici ho mollato il canto Il meccanismo mi ha delusa”

Il mondo dello spettacolo è spesso un sogno avvolto da illusioni. Antonella Lafortezza, ex allieva di Amici, ha deciso di dire basta al canto dopo anni di sacrifici e delusioni. Un gesto che mette in luce una realtà spesso trascurata: dietro i riflettori si nascondono sfide ben più grandi. Ha trovato una nuova strada a 37 anni, dimostrando che ogni fine può essere un nuovo inizio. Scopri il suo percorso!

"Sono rimasta così delusa e demoralizzata da tutto il 'meccanismo' che ho mollato definitivamente il canto", ha raccontato Antonella Lafortezza, cantante di Amici 10. Delusa e ferita da come sono andate le cose, ha deciso di cambiare vita. Ecco cosa fa oggi a 37 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo sfogo di una ex allieva di Amici: “Dopo anni di sacrifici ho mollato il canto. Il meccanismo mi ha delusa”

