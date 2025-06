Lo scrittore Edward Said nel 2002 | Gaza è un incubo abitanti imprigionati come animali e abbattuti come tacchini da Israele

Nel 2002, Edward Said descriveva Gaza come un "incubo", un'immagine che oggi risuona con inquietante attualità. Vent'anni dopo, gli stessi drammi continuano a ripetersi, evidenziando una crisi umanitaria dimenticata. Le sue parole ci invitano a riflettere su un conflitto che non sembra avere fine e sulla necessità di una soluzione duratura. È tempo di ascoltare le voci di chi vive in questo "animale da allevamento" e agire per il cambiamento.

Parole che sembrano state scritte ieri ma che invece sono datate agosto 2002. Un dettaglio che rende il quadro ancora più drammatico: da 23 anni nulla è cambiato a Gaza Ecco cosa scriveva lo scrittore statunitense di origine palestinese Edward Said nel 2002 in merito a Gaza. Parole che riflet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lo scrittore Edward Said nel 2002: "Gaza è un incubo, abitanti imprigionati come animali e abbattuti come tacchini da Israele"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Scrittore Edward Said 2002 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tributo a Edward Said

Secondo peacelink.it: Uomo di grande coraggio e convinzioni trasparenti, Edward Said era una luce splendente in un mondo ... dato l'integrità e l'onestà per le quali era famoso. Prolifico scrittore, Said si occupa di ...

Edward Said, preludi alla trappola di Gaza

Segnala ilmanifesto.it: Queste parole sembrano scritte ieri, ma portano la data dell’agosto 2002. Il loro autore, il teorico della letteratura e critico culturale Edward Said, è morto vent ... Athol Fugard, degli scrittori ...

Edward Said, una delle menti più brillanti del Medio Oriente

Da infopal.it: A cura dei Giovani Palestinesi d’Italia. Ottantaquattro anni fa a Gerusalemme nasceva una delle menti più brillanti del Medio Oriente e del mondo in generale: Edward Said. Scrittore, professore, ...