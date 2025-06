Lo scienziato napoletano Antonio Giordano nel Consiglio Superiore di Sanità

Un grande riconoscimento per la scienza italiana: il professor Antonio Giordano entra nel Consiglio superiore di Sanità. Questa nomina non è solo un traguardo personale, ma rappresenta un passo importante verso una sanità più innovativa e all’avanguardia. In un periodo in cui la salute pubblica e la ricerca scientifica sono al centro del dibattito globale, la voce di Giordano potrebbe portare nuove prospettive nella lotta contro il cancro. Restate sintonizzati!

Il ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, nominando tra i suoi componenti il professor Antonio Giordano, oncologo e genetista di fama internazionale, fondatore della Sbarro Health Research Organization. La scelta del ministro per, la nuova composizione di esperti del Css, ha riguardato professionisti impegnati nel settore medico. Il Css è il massimo organo tecnico-consultivo del Ministero e ha il compito di fornire indicazioni strategiche su tematiche cruciali per la tutela della salute pubblica, la prevenzione, la farmacovigilanza e la valutazione delle evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche “Tumori e Ambiente”. A Piedimonte Matese evento con lo scienziato Antonio Giordano e la Fondazione Nadia Toffa - Si è svolta con successo a Piedimonte Matese la due giorni “Bella Italia, Regione Campania”, dedicata a tumori e ambiente.

Ne parlano su altre fonti

Allegri-Napoli verso il sì. De Laurentiis vuole un grande nome, Max è pronto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Antonio Giordano nel Consiglio Superiore di Sanità

Scrive ildenaro.it: Il ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, nominando tra i suoi componenti il professor Antonio Giordano, onco ...

Antonio Giordano lo scienziato napoletano tra i migliori al mondo secondo Research

Segnala ilmattino.it: L’italoamericano Antonio Giordano scala la classifica ... le problematiche legate alla terra dei fuochi nel napoletano. Dal 2004 Giordano è anche professore di Anatomia e Istologia Patologica ...

Giordano nell'Olimpo dei ricercatori mondiali: «Negli Usa da napoletano»

Da ilmattino.it: È un napoletano che non ha mai smesso ... Si può fare, si fa, Antonio Giordano lo fa e lo fa bene. Figlio di scienziato (il padre, Giovan Giacomo Giordano, è stato uno dei primi ricercatori ...