LIVE Trapani-Brescia 8-11 Serie A basket 2025 in DIRETTA | i lombardi provano il primo piccolo allungo

In un clima di grande attesa, la sfida tra Trapani e Brescia si accende con intensità! I lombardi stanno mostrando un gioco incisivo, con Ndour e Dowe protagonisti. Questo match non è solo una battaglia sul parquet, ma riflette il crescente interesse per il basket italiano, dove ogni partita può riservare sorprese e colpi di scena. Rimanete sintonizzati, perché la diretta promette emozioni forti!

13-23 12 ai liberi per Eboua 12-23 Canestro di Dowe e doppia cifra di vantaggio per Brescia 12-21 Timeout obbligato per Repesa 12-21 Show di Ndour e Brescia a +9 12-19 22 ai liberi per Burnell 12-17 Canestro di Ndour, già a quota 6 punti 12-15 Canestro di Yeboah 10-15 A segno anche Burnell e +5 Brescia 10-13 Canestro di Ndour 10-11 Esce per infortunio al ginocchio Miro Bilan 10-11 Canestro di Horton e siciliani di nuovo lì 8-11 Risponde Trapani con Notae 6-11 Canestro di Ndour e Brescia prova il primo allungo 6-9 Due falli anche per Rivers 6-9 PRIMA TRIPLA DEL MATCH! È DI DELLA VALLE! 6-6 Tanti errori da entrambe le parti in questi primi tre minuti di gioco 6-6 Ancora Ivanovic a colpire! 6-4 Canestro di Petrucelli e primo vantaggio Trapani 4-4 Attenzione, secondo fallo di Robinson! 4-4 Non sbaglia con un gran canestro Robinson 2-4 A segno Ivanovic 2-2 Prima palla persa da Bilan, ma poi grande stoppata del giocatore bresciano 2-2 Subito risponde Petrucelli 0-2 I primi punti sono di Miro Bilan! 0-0 Primo tiro sbagliato da Rivers, poi fallo di Robinson 20:48 Si comincia! Primo possesso Brescia 20:43 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l'inizio del match: Robinson Galloway Petrucelli Alibegovic Horton (Trapani); Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (Brescia) 20:40 Lanzarini Gonella Dori i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due! 20:35 Come detto, fattore campo subito ribaltato in gara-1, con Brescia che si è imposta per 92-93, guidata dai 17 punti di Ivanovic e Dowe, ma soprattutto dal canestro decisivo firmato Ndour.

