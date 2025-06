LIVE Trapani-Brescia 77-85 Serie A basket 2025 in DIRETTA | le triple di Dowe e Ivanovic danno il 2-0 ai lombardi

Il Brescia si porta in vantaggio nella serie con una vittoria su Trapani, grazie alle straordinarie performance di Dowe e Ivanovic. Un risultato che conferma la forza del basket lombardo in questa stagione, mentre i playoff si accendono con nuove emozioni. Domani sarà il turno di Virtus Bologna e Olimpia Milano, due colossi pronti a darsi battaglia. Non perdere l’appuntamento con il brivido del parquet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, ricordando che l’appuntamento con i playoff è per domani con gara-2 tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER – TRAPANI: Alibegovic, Yeboah e Robinson 13 punti; BRESCIA: Della Valle 19 punti 77-85 RISULTATO FINALE A TRAPANI! VINCE BRESCIA E VA SUL 2-0 NELLA SERIE E ORA TORNA AL PALALEONESSA CON DUE MATCH POINT PER ANDARE IN FINALE! 77-85 22 ai liberi per Della Valle dopo due rimbalzi offensivi per Brescia a 25? dalla sirena 77-83 Tripla clamorosa di Ivanovic a 1’10” dalla fine!!! 77-80 Risponde Trapani dopo il timeout con Robinson!!! Tutto ancora da decidere! 74-80 TRIPLA DI DOWE A 1’47” dalla fine! Ultimi 150 secondi di gioco e tutto ancora da decidere al PalaShark 74-77 Canestro di Horton e Trapani torna a un possesso di svantaggio 72-77 Canestro di Yeboah 70-77 TRIPLA DI IVANOVIC, TORNA AD ALLUNGARE BRESCIA! 70-74 Canestro di Rossato 68-74 Risponde subito dall’altra parte Bilan 68-72 Canestro di Yeboah 66-72 Risponde Dowe da oltre l’arco!!! 66-69 Tripla di Robinson e Trapani torna a -3!!!! 63-69 12 ai liberi per Eboua dopo un antisportivo fischiato a Ndour 62-69 Canestro del solito Ndour per sbloccare i lombardi in questo quarto 62-67 22 ai liberi per Alibegovic per iniziare il quarto quarto Si chiude il terzo quarto, con Trapani che torna sotto, ma resiste Brescia avanti di 7 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 77-85, Serie A basket 2025 in DIRETTA: le triple di Dowe e Ivanovic danno il 2-0 ai lombardi

