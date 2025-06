LIVE Trapani-Brescia 68-74 Serie A basket 2025 in DIRETTA | ultimi 5 minuti con ancora tutto da decidere

L'intensità del match Trapani-Brescia è alle stelle, con i due team che si sfidano per un posto di prestigio in Serie A. Negli ultimi 5 minuti, ogni canestro conta e le emozioni si intensificano: Dowe e Robinson stanno facendo la differenza! Questo scontro è una testimonianza di come il basket italiano stia vivendo una stagione avvincente, con squadre pronte a dar battaglia fino all'ultimo secondo. Chi trionferà? Non perdere il finale!

70-74 Canestro di Rossato 68-74 Risponde subito dall'altra parte Bilan 68-72 Canestro di Yeboah 66-72 Risponde Dowe da oltre l'arco!!! 66-69 Tripla di Robinson e Trapani torna a -3!!!! 63-69 12 ai liberi per Eboua dopo un antisportivo fischiato a Ndour 62-69 Canestro del solito Ndour per sbloccare i lombardi in questo quarto 62-67 22 ai liberi per Alibegovic per iniziare il quarto quarto Si chiude il terzo quarto, con Trapani che torna sotto, ma resiste Brescia avanti di 7 punti. 60-67 TRIPLA DI ALIBEGOVICCCCCC 57-67 22 ai liberi per Della Valle 57-65 Fatica in attacco Trapani, ma la risolve Eboua 55-65 TRIPLA DI DELLA VALLE!!!! +10 BRESCIA!! 55-62 12 al liberi per Bilan 55-61 Canestro di Burnell, resiste avanti Brescia 55-59 Canestro di Alibegovic 53-59 Canestro di Bilan 53-57 Canestro di Alibegovic 51-57 Tripla di Rivers dopo un serie di falli della Shark 51-54 Canestro di Petrucelli 49-54 Si sblocca Brescia con il solito Ndour 49-52 Canestro di Horton e parziale di 6-0 per Trapani 47-52 Ancora Horton e -5 per Trapani! 45-52 Primo canestro della ripresa per Horton Si chiude così il primo tempo con Brescia sul +9 all'intervallo.

