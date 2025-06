LIVE Trapani-Brescia 60-67 Serie A basket 2025 in DIRETTA | si chiude il terzo quarto coi lombardi che resistono

Il match tra Trapani e Brescia infiamma il parquet, con i lombardi in vantaggio di 7 punti alla fine del terzo quarto. Questo confronto non è solo una sfida sportiva, ma rappresenta anche l’intensità della Serie A di basket, dove ogni canestro è cruciale. La tripla di Alibegovic e i liberi di Della Valle dimostrano quanto possa cambiare il ritmo della partita in un attimo. Rimanete sintonizzati: la lotta per la vittoria è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il terzo quarto, con Trapani che torna sotto, ma resiste Brescia avanti di 7 punti. 60-67 TRIPLA DI ALIBEGOVICCCCCC 57-67 22 ai liberi per Della Valle 57-65 Fatica in attacco Trapani, ma la risolve Eboua 55-65 TRIPLA DI DELLA VALLE!!!! +10 BRESCIA!! 55-62 12 al liberi per Bilan 55-61 Canestro di Burnell, resiste avanti Brescia 55-59 Canestro di Alibegovic 53-59 Canestro di Bilan 53-57 Canestro di Alibegovic 51-57 Tripla di Rivers dopo un serie di falli della Shark 51-54 Canestro di Petrucelli 49-54 Si sblocca Brescia con il solito Ndour 49-52 Canestro di Horton e parziale di 6-0 per Trapani 47-52 Ancora Horton e -5 per Trapani! 45-52 Primo canestro della ripresa per Horton Si chiude così il primo tempo con Brescia sul +9 all’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 60-67, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si chiude il terzo quarto coi lombardi che resistono

Leggi anche Fiorentina Juve Primavera Playoff 2-1 LIVE: Trapani grazia i bianconeri in contropiede. Cambi per Magnanelli - Live dalla Fiorentina-Juventus Primavera Playoff 2024/25: grande emozione nel primo turno con i bianconeri che, grazie a un contropiede di Grazia, siglano il gol decisivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

I 60 punti segnati in combinata tra Trapani Shark e Germani Brescia nel primo quarto in Gara 1 sono il terzo miglior dato assoluto ai playoff nei 10’ iniziali del match; LIVE Semifinali Serie A, Brescia e Virtus Bologna si portano sull'1-0; Virtus Bologna-Venezia 86-84, rivivi il LIVE-Blog della partita; Conclusa Gara 4 della serie Trieste - Brescia: la Germani vince 88-92 all'overtime e vola in semifinale!. 🔗Cosa riportano altre fonti

LBA - Trapani Shark vs Germani Brescia, diretta (60-67 dopo 3Q)

Lo riporta pianetabasket.com: TRAPANI VS BRESCIA: DIRETTA 3Q 60-67 - Horton apre la ripresa con il canestro del -7. Problema fisico per Rivers, mentre Bilan fa sfondamento. Che ripartenza di Horton, guida il 6-0 della Shark ...

LBA - Trapani Shark vs Germani Brescia, diretta (51-54 al 23')

Da pianetabasket.com: TRAPANI VS BRESCIA: DIRETTA 3Q Live - Horton apre la ripresa con il canestro del -7. Problema fisico per Rivers, mentre Bilan fa sfondamento. Che ripartenza di Horton, guida il 6-0 della ...

Diretta Trapani Brescia/ Streaming video tv: riscatto Shark? (gara-2 semifinale, oggi 1 giugno 2025)

Come scrive ilsussidiario.net: Diretta Trapani Brescia streaming video tv oggi domenica 1 giugno 2025: orario e risultato live di gara-2 della semifinale dei playoff di basket.