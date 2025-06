LIVE Trapani-Brescia 53-57 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Shark parte meglio nella ripresa

La sfida tra Trapani e Brescia si accende! Dopo un avvio incerto, la Shark riprende quota nel terzo quarto, mostrando una determinazione che infiamma il pubblico. L'energia dei giovani talenti come Alibegovic e Horton sta diventando un trend nel mondo del basket italiano, sottolineando l’importanza di investire sui prospetti. Non perdere l’emozione di questa partita: ogni canestro può cambiare le sorti della stagione!

55-59 Canestro di Alibegovic 53-59 Canestro di Bilan 53-57 Canestro di Alibegovic 51-57 Tripla di Rivers dopo un serie di falli della Shark 51-54 Canestro di Petrucelli 49-54 Si sblocca Brescia con il solito Ndour 49-52 Canestro di Horton e parziale di 6-0 per Trapani 47-52 Ancora Horton e -5 per Trapani! 45-52 Primo canestro della ripresa per Horton Si chiude così il primo tempo con Brescia sul +9 all'intervallo. Top scorer Ndour con 13 punti, con anche Della Valle (12) e Bilan (10) in doppia cifra per i lombardi. 43-52 12 per Ndour 43-51 22 per Robinson e terzo fallo di Rivers quando sta finendo il primo tempo 41-51 Ancora Della Valle da oltre l'arco!!!! 41-48 Risponde Robinson dall'altra parte! 38-48 Tripla per Della Valle!!! Sono 34 per lui oggi! 38-45 22 ai libero per Yeboah 36-45 Ancora un canestro per Ndour 36-43 22 ai liberi per Yeboah 34-43 Canestro di Mobio 34-41 Tripla di Galloway!!!!!! 31-41 Ancora Bilan per Brescia 31-39 Canestro di Galloway, primi punti per lui oggi 29-39 22 ai liberi per Bilan e nuova doppia cifra di vantaggio per Brescia 29-37 Canestro di Bilan 29-35 TRIPLA DI AMEDEO DELLA VALLE!!!! 29-32 TRIPLA DI YEBOAH!!!! 26-32 12 ai liberi per Dowe 26-31 Canestro di Alibegovic e Trapani che torna a -5 24-31 Tripla di Notae!! 21-31 22 ai liberi per Bilan e Brescia torna in doppia cifra di vantaggio 21-29 Schiacciata di Alibegovic e miniparziale per i padroni di casa 19-29 33 ai liberi per Brown e Trapani torna a -10 16-29 22 ai liberi per Dowe 16-27 Si sblocca il secondo quarto dopo un minuto di gioco con Gabe Brown Si è chiuso un primo quarto che ha visto Brescia scappare via nella seconda metà .