LIVE Trapani-Brescia 43-52 Serie A basket 2025 in DIRETTA | i lombardi avanti all’intervallo 13 punti per Ndour

Il match tra Trapani e Brescia si infiamma con i lombardi in vantaggio all'intervallo, grazie a un Ndour straripante da 13 punti. Questo confronto non è solo una partita di Serie A, ma un riflesso dell'evoluzione del basket italiano, dove i giovani talenti stanno emergendo con forza. La pressione aumenta, ogni punto conta: chi avrà la meglio nella ripresa? Restate con noi per seguire l'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude così il primo tempo con Brescia sul +9 all’intervallo. Top scorer Ndour con 13 punti. 43-52 12 per Ndour 43-51 22 per Robinson e terzo fallo di Rivers quando sta finendo il primo tempo 41-51 Ancora Della Valle da oltre l’arco!!!! 41-48 Risponde Robinson dall’altra parte! 38-48 Tripla per Della Valle!!! Sono 34 per lui oggi! 38-45 22 ai libero per Yeboah 36-45 Ancora un canestro per Ndour 36-43 22 ai liberi per Yeboah 34-43 Canestro di Mobio 34-41 Tripla di Galloway!!!!!! 31-41 Ancora Bilan per Brescia 31-39 Canestro di Galloway, primi punti per lui oggi 29-39 22 ai liberi per Bilan e nuova doppia cifra di vantaggio per Brescia 29-37 Canestro di Bilan 29-35 TRIPLA DI AMEDEO DELLA VALLE!!!! 29-32 TRIPLA DI YEBOAH!!!! 26-32 12 ai liberi per Dowe 26-31 Canestro di Alibegovic e Trapani che torna a -5 24-31 Tripla di Notae!! 21-31 22 ai liberi per Bilan e Brescia torna in doppia cifra di vantaggio 21-29 Schiacciata di Alibegovic e miniparziale per i padroni di casa 19-29 33 ai liberi per Brown e Trapani torna a -10 16-29 22 ai liberi per Dowe 16-27 Si sblocca il secondo quarto dopo un minuto di gioco con Gabe Brown Si è chiuso un primo quarto che ha visto Brescia scappare via nella seconda metà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 43-52, Serie A basket 2025 in DIRETTA: i lombardi avanti all’intervallo. 13 punti per Ndour

LIVE Trapani-Brescia 14-27, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Ndour fa volare i lombardi nel primo quarto - Brescia parte col turbo in questa sfida contro Trapani, con Ndour che fa la voce grossa nel primo quarto, segnando già 10 punti.

