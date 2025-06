LIVE Trapani-Brescia 29-39 Serie A basket 2025 in DIRETTA | i siciliani provano a ricucire ma Bilan riallunga

In una partita avvincente, Trapani e Brescia si sfidano con intensità, mentre i siciliani tentano di recuperare terreno. I tiri da tre di Della Valle accendono il pubblico, confermando il trend crescente del basket italiano verso un gioco sempre più spettacolare e dinamico. I tifosi possono solo attendere con trepidazione l’esito finale, mentre i protagonisti sul parquet cercano di scrivere la loro storia. Chi avrà la meglio? La suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-52 12 per Ndour 43-51 22 per Robinson e terzo fallo di Rivers quando sta finendo il primo tempo 41-51 Ancora Della Valle da oltre l’arco!!!! 41-48 Risponde Robinson dall’altra parte! 38-48 Tripla per Della Valle!!! Sono 34 per lui oggi! 38-45 22 ai libero per Yeboah 36-45 Ancora un canestro per Ndour 36-43 22 ai liberi per Yeboah 34-43 Canestro di Mobio 34-41 Tripla di Galloway!!!!!! 31-41 Ancora Bilan per Brescia 31-39 Canestro di Galloway, primi punti per lui oggi 29-39 22 ai liberi per Bilan e nuova doppia cifra di vantaggio per Brescia 29-37 Canestro di Bilan 29-35 TRIPLA DI AMEDEO DELLA VALLE!!!! 29-32 TRIPLA DI YEBOAH!!!! 26-32 12 ai liberi per Dowe 26-31 Canestro di Alibegovic e Trapani che torna a -5 24-31 Tripla di Notae!! 21-31 22 ai liberi per Bilan e Brescia torna in doppia cifra di vantaggio 21-29 Schiacciata di Alibegovic e miniparziale per i padroni di casa 19-29 33 ai liberi per Brown e Trapani torna a -10 16-29 22 ai liberi per Dowe 16-27 Si sblocca il secondo quarto dopo un minuto di gioco con Gabe Brown Si è chiuso un primo quarto che ha visto Brescia scappare via nella seconda metà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 29-39, Serie A basket 2025 in DIRETTA: i siciliani provano a ricucire ma Bilan riallunga

