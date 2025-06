LIVE Roland Garros | alle 11 Paolini-Svitolina vale i quarti A pranzo c' è Alcaraz

Oggi il Philippe Chatrier si accende con un programma imperdibile! Jasmine Paolini sfida l'ucraiana Svitolina per un posto nei quarti, mentre la campionessa Swiatek incontra Rybakina in una battaglia che promette spettacolo. E non finisce qui: tutti a pranzo per ammirare Alcaraz contro Shelton! Il Roland Garros sta regalando emozioni uniche in una primavera calcistica ricca di sorprese. Non perderti neanche un colpo!

Nell'ottava giornata del torneo parigino, Jasmine affronta l'ucraina sul Philippe Chatrier. A seguire Swiatek-Rybakina. E infine il campione spagnolo sfiderà Shelton. In campo anche il doppio misto Errani-Vavassori . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Roland Garros: alle 11 Paolini-Svitolina vale i quarti. A pranzo c'è Alcaraz

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set

Segui la diretta di Roland Garros 2025, dove Lorenzo Sonego si sta battendo contro Ben Shelton in un match avvincente.

