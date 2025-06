LIVE Paolini-Svitolina Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Siamo in attesa di un'emozionante sfida al Roland Garros 2025, dove Paolini e Svitolina si fronteggeranno sul campo. Con l'azzurra al servizio, l'adrenalina è palpabile! Questo match non è solo un incontro sportivo, ma rappresenta la crescente passione per il tennis italiano che continua a conquistare il cuore degli appassionati. Rimanete sintonizzati per non perdervi neanche un punto di questa avvincente partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 0-15 Si parte con il dritto lungolinea vincente dell’ucraina. PRIMO SET 11:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurra al servizio. 11:02 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Paolini e Svitolina. 10:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo delle due protagoniste del match. 10:53 La vincente della sfida troverà ai quarti una tra la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizio

