LIVE Paolini-Svitolina Roland Garros 2025 in DIRETTA | ottavo di finale duro contro l’esperta ucraina

Oggi si accendono i riflettori su un ottavo di finale infuocato al Roland Garros 2025! Jasmine Paolini affronta l'esperta Elina Svitolina, in una sfida che promette emozioni. Dopo la sconfitta agli Australian Open di gennaio, la tennista azzurra ha l’opportunità di riscattarsi e dimostrare il suo talento. Quest'incontro non è solo sport, ma rappresenta la determinazione e la lotta di un’intera generazione di atlete. Chi avrà la

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e l’ucraina Elina Svitolina. Secondo confronto diretto in assoluto tra le due con l’azzurra che a gennaio uscì sconfitta dall’incontro di terzo turno disputato agli Australian Open. La vincente della sfida troverà ai quarti una tra la kazaka Elena Ribakyna e la polacca Iga Swiatek. Paolini, ventinovenne di Bagni di Lucca, arriva a Parigi da numero 4 del mondo con il gravoso compito di provare a confermare la finale del 2024 o quantomeno evitare di lasciare per strada centinaia di punti in ottica ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ottavo di finale duro contro l’esperta ucraina

