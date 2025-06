LIVE Paolini-Svitolina 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

A Roland Garros 2025, l'azzurra Jasmine Paolini conquista il primo set contro la forte Elina Svitolina, dimostrando che il talento italiano continua a brillare nel tennis mondiale. Questo match non è solo un confronto sportivo, ma rappresenta anche la crescente competitività del tennis femminile, dove le atlete si sfidano con passione e determinazione. Rimanete sintonizzati: la battaglia è appena iniziata! Chi sarà la prossima stella a brillare?

0-15 Smorzata di rovescio ben piazzata dall'ucraina. Paolini cade nel tentativo di piazzare il recupero, ma si rialza prontamente. 1-1 Game Svitolina. Prima vincente della tennista di Odessa. 40-15 Scappa via il rovescio difensivo di Paolini. 30-15 ACE dell'ucraina. 15-15 Dritto lungolinea vincente improvviso di Jasmine. 15-0 Ottimo dritto incrociato in uscita dal servizio di Svitolina. 1-0 Game Paolini. Non passa il rovescio della tennista di Odessa.