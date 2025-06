LIVE Paolini-Svitolina 6-4 6-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’ucraina annulla tre match point

La tensione è alle stelle al Roland Garros 2025! Jasmine Paolini e Elina Svitolina si stanno affrontando in un match mozzafiato, con la tennista ucraina che ha annullato ben tre match point. Questo incontro non è solo una battaglia sportiva, ma un simbolo della resilienza, proprio come molti atleti stanno dimostrando in questa stagione di eventi sportivi globali. Non perdere l’emozione del terzo set: ogni punto potrebbe essere decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 TERZO SET 7-6 (6) Secondo set Svitolina. Se ne va il recupero di dritto di Paolini. Si va al terzo. 7-6 Set point Svitolina. Jasmine perde il controllo del dritto lungolinea. 6-6 Con coraggio l’ucraina spinge da fondo e chiude con la volèe di rovescio. 6-5 MATCH POINT PAOLINI! Scambio durissimo chiuso dall’errore di rovescio di Svitolina. 5-5 A metà rete il rovescio incrociato della tennista di Odessa. 5-4 Svitolina. Si risveglia l’ucraina, che trova il dritto lungolinea vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-4 6-7, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’ucraina annulla tre match point

