LIVE Paolini-Svitolina 6-4 6-7 1-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra sciupa 3 match point e si ferma agli ottavi

Un’intensa battaglia agli ottavi di finale del Roland Garros: Jasmine Paolini lascia il campo con l’amaro in bocca, avendo sciupato ben tre match point contro l’esperta Svitolina. Questo incontro mette in luce non solo il talento dell’azzurra, ma anche la crescente pressione psicologica nel tennis femminile. In un contesto dove la resilienza è fondamentale, ogni errore può costare caro. Resta sintonizzato per seguire altri emozionanti match!

13:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Svitolina. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:37 Jasmine ha messo in campo il 75% di prime ricavandone il 54% dei punti. 4 punti su 10 invece con la seconda palla. Percentuali molto simili al servizio per l'ucraina, che ha ottenuto il 54% di resa dalla prima ed il 47% dalla seconda. 13:36 La toscana si ferma dopo 2 ore e 24 minuti di gioco.

