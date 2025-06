LIVE Paolini-Svitolina 6-4 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’ucraina serve per restare nel match

Tensione e adrenalina al Roland Garros 2025: Jasmine Paolini e Elina Svitolina si sfidano in un match che tiene col fiato sospeso. Svitolina ora serve per rimanere nel gioco, mentre Paolini mostra tutta la sua grinta. Questo incontro non è solo sport, è la testimonianza di come la resilienza possa brillare anche nei momenti più difficili. Chi avrà la meglio? Rimanete sintonizzati per scoprire il finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 15-15 Bravissima Jasmine nel piazzare il recupero di rovescio vincente sulla stop volley dell’avversaria. 15-0 Scappa via la risposta di dritto di Paolini. 4-5 Controbreak Svitolina. Con il passante di rovescio incrociato vincente la tennista di Odessa piazza il break e dopo il cambio di campo servirà per restare nel match. 15-40 Due palle del controbreak Svitolina. Gran difesa dell’ucraina, che non molla. 15-30 A metà rete il dritto lungolinea dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-4 5-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’ucraina serve per restare nel match

