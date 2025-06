LIVE Paolini-Svitolina 6-4 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurra

Siamo nel cuore del Roland Garros 2025 e il match tra Paolini e Svitolina si fa avvincente! Con un set e un break di margine, l'azzurra sta dimostrando di saper brillare sulla terra rossa, proprio mentre il tennis femminile italiano continua a guadagnare terreno sulla scena mondiale. Non perderti l'emozione della diretta: ogni punto potrebbe decidere le sorti della partita. Chi sarà la prossima regina di Parigi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 15-30 Dritto inside out vincente dell’ucraina. 15-15 Con attenzione Jasmine piazza il rovescio lungolinea dopo l’ottimo dritto inside out. 0-15 Di poco lungo il rovescio dal centro della toscana. 2-4 Game Svitolina. Non passa la risposta di dritto di Paolini, che torna ora alla battuta. 40-15 Prima il passante di rovescio, poi quello di dritto a campo aperto per l’ucraina. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto inside out di Svitolina. 30-0 Uno dei rari errori in risposta dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-4 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurra

Altre letture consigliate

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Svitolina 6 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paolini-Svitolina agli ottavi: quando si gioca e dove vederla in tv; Jasmine Paolini al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA; LIVE Roland Garros: Alcaraz doma Dzumhur 6-1 6-3 4-6 6-4 e ora affronterà Shelton; Paolini spaventata dal calabrone al Roland Garros: che paura per Jasmine prima della sfida con Svitolina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros: in campo Paolini-Svitolina 3-1 nel secondo set, break dell'azzurra che ha vinto il primo 6-4 LIVE

Segnala ansa.it: Roland Garros: in campo Jasmine Paolini-Elina Svitolina 3-1 nel secondo set, azzurra ha vinto il primo 6-4 DIRETTA Paolini tiene il turno di battuta e torna in vantaggio poi il break decisivo per ...

LIVE Roland Garros: alle 11 Paolini-Svitolina vale i quarti. A pranzo c'è Alcaraz

Si legge su gazzetta.it: Nell'ottava giornata del torneo parigino, Jasmine affronta l'ucraina sul Philippe Chatrier. A seguire Swiatek-Rybakina. E infine il campione spagnolo sfiderà Shelton. In campo anche il doppio misto Er ...

Paolini-Svitolina diretta 6-4, 1-1: Jasmine si aggiudica il primo set, in serata Musetti. Programma e dove vederla in tv e streaming

Riporta ilgazzettino.it: Domenica in campo per Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti che scendono in campo per giocare gli ottavi di finale del Roland Garros. Gli azzurri, unici ancora in gioco oltre al numero uno al ...