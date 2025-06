LIVE Paolini-Svitolina 6-4 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Emma Paolini sta incantando il pubblico del Roland Garros 2025 con un inizio di match straordinario! Con un break su Svitolina, l'italiana dimostra che la preparazione e la determinazione stanno dando i loro frutti. In un torneo che segna il ritorno dei talenti emergenti, ogni punto è cruciale. Rimanete sintonizzati per scoprire se Emma continuerà a stupire e a scrivere la sua storia nel tennis mondiale!

3-1 BREAK PAOLINI! E' lungo il rovescio dal centro di Svitolina. C'è il break! 30-40 Palla break Paolini. SI! Rovescio lungolinea vincente dell'italiana. 30-30 Ottimo rovescio lungolinea di Jasmine. 30-15 Altra gran prima della numero 14 WTA. 15-15 Secondo doppio fallo della tennista di Odessa. 15-0 Servizio vincente dell'ucraina. 2-1 Game Paolini. Se ne va il dritto difensivo di Svitolina. AD-40 Palla corta di rovescio e passante di dritto a segno per la numero 4 del mondo.

