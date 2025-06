LIVE Paolini-Svitolina 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | controbreak dell’ucraina

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025, dove il talento di Paolini e Svitolina si sfidano in un match avvincente. La tensione è palpabile: ogni punto è una battaglia e il controbreak dell'ucraina accende la sfida. Questo torneo è l'emblema di un tennis sempre più competitivo, dove le sorprese possono arrivare da qualsiasi angolo del campo. Non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 30-0 In corridoio il rovescio lungolinea di Svitolina. 15-0 Ottimo dritto incrociato giocato da Paolini. 4-4 Game Svitolina. Con un dritto inside in vincente la tennista di Odessa opera l’aggancio. AD-40 Servizio e dritto in contropiede vincente dell’ucraina. 40-40 L’italiana perde il controllo del rovescio incrociato. 40-AD Palla break Paolini. Risposta di rovescio aggressiva ed incrociato ben piazzato da Jasmine. 40-40 Dritto lungolinea in avanzamento vincente di Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: controbreak dell’ucraina

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

