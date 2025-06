LIVE Paolini-Svitolina 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | controbreak dell’ucraina

Il Roland Garros 2025 regala emozioni forti: Paolini e Svitolina si sfidano in un match avvincente, con l’ucraina che lancia il controbreak. In un contesto di tensione geopolitica, lo sport diventa un simbolo di resilienza e unione. Non perderti neanche un punto di questo scontro che promette scintille. Resta sintonizzato, perché ogni scambio potrebbe essere decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 40-40 Rovescio lungolinea ad aprirsi il campo e dritto vincente della tennista di Odessa. AD-40 Servizio, dritto e demi-volèe magica dell’azzurra. 40-40 Se ne va il rovescio incrociato dell’ucraina. 40-AD Palla del controbreak Svitolina. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore con il dritto in corsa di Paolini. 40-40 Servizio e dritto a segno per l’italiana. 40-AD Palla del controbreak Svitolina. E’ largo il dritto incrociato di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 3-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: controbreak dell’ucraina

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Svitolina 3 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Jasmine Paolini al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA; Paolini-Svitolina agli ottavi: quando si gioca e dove vederla in tv; LIVE Roland Garros: Alcaraz doma Dzumhur 6-1 6-3 4-6 6-4 e ora affronterà Shelton; Roland Garros LIVE Paolini-Svitolina: la cronaca in tempo reale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Diretta Live Paolini-Svitolina Roland Garros Ottavi di finale: break in avvio per Jasmine

Lo riporta sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Paolini e Svitolina valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Chi vince affronta una tra Rybakina o Swiatek.

Roland Garros: in campo Paolini-Svitolina 3-2 nel primo set DIRETTA

Scrive ansa.it: Roland Garros: in campo Jasmine Paolini-Elina Svitolina 3-2 nel primo set DIRETTA Paolini mantiene con personalità il suo turno di battuta, tocca a Svitolina che mantiene il servizio ...

LIVE Paolini-Svitolina, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ottavo di finale duro contro l’esperta ucraina

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale del Roland Garros 2025 tra ...