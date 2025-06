LIVE Paolini-Svitolina 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | avvio da sogno dell’azzurra

Un inizio da sogno per Jasmine Paolini al Roland Garros 2025! Con un punteggio di 3-0, l'azzurra sta dimostrando il suo talento e la sua determinazione. In un torneo che vede il ritorno dei grandi nomi del tennis, Paolini è pronta a scrivere la sua storia. Sarà un'estate di sport all'insegna delle emozioni: chi seguirà le orme delle leggende? Non perdere neanche un colpo della diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE 20.15 15-0 Rovescio lungolinea vincente di Svitolina. 3-0 Game Paolini. Servizio, dritto, smorzata e schiaffo al volo di rovescio. Che avvio della campionessa di Roma! 40-15 Terzo dritto vincente di fila della toscana. 30-15 Straordinaria Jasmine! Altro scambio durissimo chiuso dal dritto lungolinea vincente di Paolini. 15-15 Gran punto dell’azzurra, che spinge e stavolta va a segno con il dritto inside out. 0-15 Peccato. Se ne va il dritto inside out in avanzamento dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 3-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: avvio da sogno dell’azzurra

