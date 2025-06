LIVE Musetti-Rune Roland Garros 2025 in DIRETTA | quasi certo il ritardo della partita

La tensione cresce al Roland Garros 2025! Mentre Alcaraz e Shelton si sfidano in un quarto set mozzafiato, fan e appassionati attendono con ansia il match tra Musetti e Rune, che potrebbe subire ritardi. In un torneo che celebra nuovi talenti emergenti, ogni partita è un'occasione per scrivere la storia del tennis. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà il prossimo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Buongiorno amici di OA Sport. Alcaraz è in vantaggio 2-1 su Shelton. Il quarto set inizia adesso. E’ improbabile, a questo punto, che Musetti-Rune inizi alle 20.15. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) Il programma di Musetti-Rune Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, ed il danese Holger Rune, testa di serie numero 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune, Roland Garros 2025 in DIRETTA: quasi certo il ritardo della partita

