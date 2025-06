LIVE Musetti-Rune Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’ottavo di cartello

Il gran momento è finalmente arrivato: Musetti e Rune si affrontano agli ottavi di finale del Roland Garros 2025! Sarà una sfida che promette emozioni, soprattutto considerando che l'azzurro non ha mai strappato un set al danese. Ma la terra rossa potrebbe riservare sorprese! Un match da seguire con il fiato sospeso, dove ogni punto potrebbe segnare la differenza. Pronti a tifare per il nostro talento?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Dunque Musetti non ha mai neppure strappato un set a Rune. Ma oggi si gioca sulla terra rossa per la prima volta tra di loro. 20.29 Due i precedenti, entrambi favorevoli al danese. Rune vinse per 6-4, 7-5 ai quarti di finale sull’erba del Queen’s nel 2023. Lo scorso anno poi si impose per 6-2, 7-6 (5) ai sedicesimi del Masters1000 di Indian Wells. 20.27 Si affrontano il n.7 contro il n.10 del mondo. 20.26 Quello tra Musetti e Rune è di gran lunga l’ottavo di finale di cartello di questo Roland Garros. 20.12 Alcaraz ha chiuso in 4 set con Shelton dopo 3 ore e 20 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’ottavo di cartello

Leggi anche LIVE Paolini-Starodubtseva, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Halys-Rune - Il palcoscenico del Roland Garros 2025 si illumina: oggi è il turno di Jasmine Paolini, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros; Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune; RECAP, Day 4: tris italiano al terzo turno, Rune chiude in bellezza; Roland Garros, stasera in campo Musetti-Rune. Paolini sconfitta dalla Svitolina: 6-4 6-7 1-6 - Musetti-Rune in campo alle 20.15. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Roland Garros: Musetti e Rune sul Centrale non prima delle 20.15

Si legge su gazzetta.it: Musetti ha già conquistato gli ottavi del Roland Garros due volte: la prima all'esordio nel 2021 (fu poi sconfitto da Djokovic dopo essere stato in vantaggio di 2 set a 0) e poi nel 2023 , battuto da ...

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros

sport.tiscali.it scrive: CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Slam/musetti-rune-live-cronaca-diretta-roland-garros] Nel ...

LIVE Musetti-Rune, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si prospetta una battaglia furibonda

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/VAVASSORI-JIANG/GALLOWAY (4° MATCH ...