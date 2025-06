LIVE Musetti-Rune Roland Garros 2025 in DIRETTA | Alcaraz chiude con Shelton Tra poco si comincia

È il momento che tutti stavamo aspettando: Musetti sfida Rune al Roland Garros 2025! Dopo la faticosa vittoria di Alcaraz su Shelton, l’atmosfera si scalda. I nostri giovanissimi talenti rappresentano non solo il presente, ma anche il futuro del tennis italiano. Chi avrà la meglio in questa sfida all’ultimo colpo? Rimanete sintonizzati per un match che promette emozioni e colpi da maestro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Alcaraz ha chiuso in 4 set con Shelton dopo 3 ore e 20 minuti. Musetti-Rune dunque inizierà tra 2025 minuti. 19.28 Buongiorno amici di OA Sport. Alcaraz è in vantaggio 2-1 su Shelton. Il quarto set inizia adesso. E’ improbabile, a questo punto, che Musetti-Rune inizi alle 20.15. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-JIANGGALLOWAY (4° MATCH DALLE 11.00) Il programma di Musetti-Rune Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, ed il danese Holger Rune, testa di serie numero 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune, Roland Garros 2025 in DIRETTA: Alcaraz chiude con Shelton. Tra poco si comincia

Leggi anche Ambesi: “Gigante può provarci con Shelton. Non vedo ostacoli nel tabellone di Alcaraz” - Matteo Gigante può affrontare Shelton senza ostacoli nel tabellone di Alcaraz, aprendo nuove possibilità nel torneo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros; Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune; RECAP, Day 4: tris italiano al terzo turno, Rune chiude in bellezza; Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Roland Garros: Musetti e Rune sul Centrale non prima delle 20.15

Secondo gazzetta.it: Musetti ha già conquistato gli ottavi del Roland Garros due volte: la prima all'esordio nel 2021 (fu poi sconfitto da Djokovic dopo essere stato in vantaggio di 2 set a 0) e poi nel 2023 , battuto da ...

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros

Da sport.tiscali.it: CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Slam/musetti-rune-live-cronaca-diretta-roland-garros] Nel ...

Musetti-Rune inizierà in ritardo: programma dilatato al Roland Garros

Come scrive oasport.it: La sessione serale di domenica 1° giugno comincerà in ritardo al Roland Garros 2025, con Lorenzo Musetti e Holger Rune che non potranno scendere in campo ...