LIVE Musetti-Rune 7-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica un logorante primo set

Musetti conquista il primo set in un emozionante duello con Rune al Roland Garros 2025! Con un gioco strategico e una determinazione da vero campione, il giovane azzurro si presenta come uno dei protagonisti di questa edizione del torneo. Ma attenzione: la sfida è appena iniziata e le statistiche parlano chiaro. È solo l'inizio di una battaglia che potrebbe regalarci colpi da maestro. Rimanete sintonizzati!

15-0 Servizio e diritto di Rune in apertura di secondo set. 22.06 Per Rune 15 vincenti e solo 8 gratuiti. Questo la dice lunga sul livello di una partita che, come nelle previsioni, potrebbe rivelarsi molto lunga. 22.05 L'azzurro ha servito il 50% di prime, ottenendo il 63% dei punti. La resa con la seconda è del 53%. 14 vincenti e 12 gratuiti per lui. 7-5 Servizio e diritto incrociato! Lorenzo Musetti si aggiudica un durissimo primo set in un'ora e 9 minuti. 40-15 Stupendo diritto incrociato in contropiede di Musetti, che poi non può sbagliare lo smash.